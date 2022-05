Covid, nuova flessione dei contagi: 1.309 nuovi casi, calano anche i ricoveri (-11)

Andamento altalenante dei contagi da coronavirus in Calabria, che risentono del numero di tamponi processati, in calo rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati individuati 1.309 soggetti positivi a fronte dei 3.039 guariti. Calo significativo dei ricoveri (-11) mentre si registrano altri 2 decessi.



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+448), seguita Reggio Calabria (+340), Catanzaro (+290), Crotone (+189) e Vibo Valentia (+35), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+7). Processati 3 milioni e 022.386 tamponi (+6.749) da inizio pandemia, con un tasso di positività che riscende al 19,40%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 96.793 (+448), mentre i casi attivi sono 38.738. Di questi, 38.666 sono in isolamento, 70 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 56.982 guariti e 1.073 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 139.656 (+340), mentre i casi attivi sono 5.790. Di questi: 5.733 in isolamento e 55 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 133.069 i guariti e 770 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 56.961 (+290), mentre i casi attivi sono 6.160. Di questi, 6.092 in isolamento, 62 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 50.508 i guariti e 293 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 38.466 (+189) mentre gli attivi sono 2.837, di cui 2.820 in isolamento domiciliare e 17 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 35.404 i guariti e 225 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 39.046 (+35) mentre gli attivi sono 17.452. Di questi: 17.435 si trovano in isolamento, 17 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 21.424 i guariti e 170 i deceduti.