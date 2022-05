Era latitante dopo un tentato omicidio: arrestato a Corigliano-Rossano

È ritenuto il responsabile del tentato omicidio avvenuto lo scorso 3 dicembre a Cosenza (LEGGI) il trentenne Matteo Mirko Voltasio, ma dopo la richiesta del trasferimento in carcere emessa dal gip del Tribunale di Cosenza si era reso irreperibile. Almeno fino a questa mattina, quanto i Carabinieri hanno fatto irruzione nel suo nascondiglio a Corigliano-Rossano alle prime luci dell'alba, riuscendo a catturarlo.

Voltasio infatti è accusato di tentato omicidio in concorso, detenzione e porto illegale di armi da fuoco. Nel pieno centro della città bruzia sparò - secondo quanto ipotizzato dall'accusa - un colpo di pistola a danno di un trentaquattrenne, ferendolo però alla gamba in maniera non grave.

Lo scorso 8 aprile era stato emesso un mandato d'arresto per lui ed altri tre soggetti: questi sono stati arrestati, mentre il Voltasio era riuscito a far perdere le sue tracce. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito in carcere.