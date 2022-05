Elezioni a Catanzaro. Wanda Ferro pronta a scendere in campo

Wanda Ferro

Wanda Ferro pronta a candidarsi alla poltrona di sindaco di Catanzaro capeggiano una coalizione di cui farebbero parte Fratelli d’Italia e Coraggio Italia.

A pochi giorni dalla presentazione delle candidature per la amministrative del prossimo 12 di giugno, la parlamentare Fdi, commissario regionale del partito della Meloni ed ex presidente della Provincia, potrebbe dunque scendere in campo: l’ufficializzazione è attesa nelle prossime ore, sebbene secondo fonti interne sarebbe stata già assunta nel corso del coordinamento regionale che si è svolto ieri.



Ferro si contenderà lo scranno più alto di Palazzo De Nobili con Nino Campo, Francesco Di Lieto, Valerio Donato, Nicola Fiorita e Antonello Talerico.