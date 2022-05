Bandiere Blu, Orsomarso: “Creare eccellenze è possibile”

"La bandiera Blu rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza. E noi vogliamo contribuire a creare eccellenze ponendo al centro i temi della qualità dell’ambiente e dei servizi turistici”. Esprime così la sua soddisfazione l’assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, per il riconoscimento Bandiera Blu ad altri due Comuni della Calabria (LEGGI). In totale ora in Calabria sono 17 le località che hanno ottenuto la prestigiosa attestazione che viene assegnata ai Comuni rivieraschi e ai porti turistici che raggiungono alti standard nella qualità delle acque e dei servizi.



"La Regione Calabria nei mesi scorsi ha stanziato 450 mila euro per i paesi Bandiera Blu della Calabria. Questa è la dimostrazione che vogliamo dare merito con atti concreti a chi lavora per migliorare i servizi per i cittadini e la qualità delle acque della propria città" prosegue Orsomarso. "I turisti che scelgono come meta la Calabria devono trovare località accoglienti e di eccellenza. Abbiamo sempre cercato di creare rapporti di grande collaborazione con i Comuni che hanno la volontà di intraprendere percorsi virtuosi per migliorare sempre di più i territori, con la convinzione che solo in questo modo la Calabria potrà essere davvero straordinaria".