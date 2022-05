Abusivismo edilizio, scoperta a Palmi una struttura di oltre 300 metri quadri

Avrebbero costruito un intero palazzo abusivamente, relizzato in cemento armato e mattoni, con copertura in lamiera ed addirittura un garage interrato. Sulla struttura pendeva per altro una pratica di condono, mai espletata. Lo hanno scoperto i Carabinieri di Palmi, nel corso di un controllo mirato al contrasto degli abusi edilizi.

Nello specifico sono state denunciate 3 persone, accusate appunto di abusivismo per aver realizzato il fabbricato - da destinare ad uso abitativo - senza alcuna autorizzazione. Finiscono nei guai anche ulteriori 2 persone, beccate ad eseguire dei lavori nel palazzo: si tratta di due pregiudicati del posto.

L'intero stabile, per una copertura complessiva di circa 300 metri quadri, è stato posto sotto sequestro. I controlli dei militari proseguiranno in tutto il circondario.