Pizzicati in stanza con hashish e marijuana, in quattro in manette a Cosenza

Quattro italiani, di età compresa fra i 21 ed i 26 anni, sono stati arrestati ieri in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti in concorso.

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro a far scattare le manette dopo una perquisizione eseguita all’interno di una stanza di una struttura ricettiva.

Qui i militari operanti hanno ritrovato e sequestrato e 100 grammi di hashish suddivisa in 63 involucri e altri 55 grammi di marijuana, suddivisa in 80 involucri singoli.

Nella stessa attività sono stati anche sequestrati un bilancino di precisione, tre coltelli con la lama intrisa di stupefacente e dei ritagli in plastica di solito usati per confezionare la droga.

Ritrovata inoltre una rilevante somma in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio, che è ritenuta il provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità gli arrestati sono stati condotti presso le proprie abitazioni e sottoposti ai domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.