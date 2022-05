Bandiere Blu, in Calabria salgono a 17: due nuovi ingressi

Sempre più comuni italiani potranno fregiarsi dell'ambita bandiera blu, riconoscimento per eccellenza per le località di mare assegnato annualmente dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale. Sono 210 i centri che riceveranno la bandiera nel 2022, 9 in più rispetto al 2021.

A fare a capolista la Liguria, prima regione in Italia con 32 località turistiche contraddistinte dal vessillo. Seguono con 18 comuni Campania, Toscana e Puglia, mentre si "fermano" a 17 località la Calabria e Marche. Quest'anno proprio la Calabria potrà vantarsi di due new entry che le hanno permesso di superare la Sardegna (15) e la Sicilia (14).

Ottengono la bandiera blu anche i comuni di Isola Capo Rizzuto nel crotonese e di Caulonia nel Catanzarese. Questi si aggiungono ai centri che si sono visti riconfermare il riconoscimento, ossia: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce e Villapiana nel cosentino; Cirò Marina e Melissa nel crotonese; Sellia Marina e Soverato nel catanzarese; Tropea nel vibonese; Roccella Jonica e Siderno nel reggino.