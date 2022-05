Controlli nel soveratese, due arresti nel fine settimana

Una vasta operazione di controllo del territorio è stata svolta nel fine settimana dai Carabinieri della compagnia di Soverato, impegnati in tutto il circondario e sulle principali arterie stradali per la verifica del rispetto delle norme anti contagio e la prevenzione dei reati comuni.

Identificate 280 persone e controllati 220 mezzi, assieme ad 8 verifiche all'interno di esercizi commerciali. Complessivamente sono state elevate 15 sanzioni per contravvenzioni al codice stradale, tra omesse revisioni, guida senza cintura o utilizzo del cellulare.

A Montepaone un trentonne del posto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana assieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto occultato all'interno della propria abitazione.

A Chiaravalle Centrale invece è stato tratto in arresto un quarantatreenne del posto per maltrattamenti in famiglia, in quanto al termine di un litigio avrebbe aggredito e malmenato la compagna, trasportata successivamente in ospedale.