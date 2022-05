Trasporto illecito di rifiuti, tre denunce a San Martino di Finita

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo, dopo essere state trovate in possesso di numerosi rifiuti pericolosi e non, in particolar modo rottami ferrosi di vario genere.

È accaduto nei giorni scorsi a San Martino di Finita, precisamente lungo la provinciale che collega il borgo con la frazione di Santa Maria Le Grotte.

In particolare l'attenzione dei militari è stata attirata da un'utilitaria con a bordo due persone - un trentottenne pregiudicato ed un ventottenne sorvegliato speciale - che, dopo aver notato la pattuglia, ha effettuato una brusca e rapida manovra nel tentativo di dileguarsi.

Tentativo risultato però vano, dato che i militari hanno rapidamente rintracciato il mezzo trovandolo parcheggiato presso l'abitazione di uno dei due.

All'interno del veicolo i militari non hanno potuto fare a meno di notare l'ingente carico di scarti e rifiuti ferrosi, parti meccaniche di veicoli, tubature (in rame, bronzo ed ottone) e moltissime latte di alluminio, tutte piene di residui di vernici e solventi.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre tre persone sono state denunciate: si tratta dei due pregiudicati a bordo del veicolo e di un falegmane, reo di aver ceduto i rifiuti prodotti dalla sua attività per smaltirmi illecitamente.