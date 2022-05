Sicurezza in navigazione, bloccato mercantile a Gioia Tauro

Numerose irregolarità sono state scoperte dai militari del nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, che assieme alla Guardia Costiera ha effettuato una serie di controlli nelle imbarcazioni ormeggiate, al fine di riscontrare carenze in materia di sicurezza della navigazione e/o ambientale.

A finire al centro di un accurato controllo una portacontainer battente bandiera della Liberia: un bestione da 300 metri di lunghezza ed oltre 53 mila tonnellate di stazza. All'interno di questo gigante del mare sono state riscontrate 17 irregolarità, tra problemi di natura ambientale e dunque legati all'inquinamento del mare e carenze di sicurezza per gli operatori.

Circostanza che ha portato al fermo dell'imbarcazione, interessata da un provvedimento di "detenzione nave": in sostanza non potrà navigare finchè tutte le problematiche non saranno risolte. Inoltre, è stata elevata una sanzione da 10 mila euro vista la presenza di materiali pericolosi a bordo pur senza alcuna autorizzazione o certificazione del trasporto.

Tali attività di controllo si sono svolte ieri, domenica 8 maggio, e proseguiranno nelle settimane a venire.