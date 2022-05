Inserimento lavorativo studenti calabresi: la Regione punta sul Sistema di istruzione tecnica

Un protocollo d’intesa per il sostegno e lo sviluppo del sistema regionale dell'istruzione tecnica superiore. Il documento sarà siglato domani, martedì 10 maggio, nella Sala Verde della Cittadella a Catanzaro tra la Regione Calabria, Fondazioni ITS, Rete nazionale Fondazioni ITS, Sistema Accademico regionale, Usr Calabria, Anci, Unindustria Calabria e Anpal Servizi.

La firma pubblica del protocollo arriva dopo l’approvazione da parte della Giunta Occhiuto del Piano Territoriale Triennale 2022-2024 per l’Istruzione Tecnica Superiore, segmento della formazione terziaria sulla quale si concentrano molti interventi normativi e finanziari, a livello regionale e nazionale, volti a far sì che diventino viatico per l’accesso al mondo del lavoro per migliaia di studenti calabresi.

Per garantire il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi tesi a far crescere le attuali otto fondazioni ITS riconosciute in Calabria, il Vicepresidente della Giunta Regionale Giusi Princi ha inteso formalizzare il protocollo d’intesa con tutti i vari portatori di interesse coinvolti a vario titolo.