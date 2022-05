Villa San Giovanni. II Pd rompe gli indugi: Filippo Bellantone sarà il candidato sindaco

“… Dopo avere ascoltato le istanze provenienti dai circoli e dagli iscritti, abbiamo dato mandato all’ingegnere Filippo Bellantone di candidarsi sindaco”.

A renderlo noto è il Partito Democratico di Villa San Giovanni, nel reggino, che così ha sciolto gli indugi sul nome del candidato alle prossime amministrative del 12 giugno.

L’obietto del Pd villese è quindi che Bellantone sia a capo di alla guida di una lista di centrosinistra che sappia tenere dentro tutte le forze dell’area progressista “che si riconosceranno nel programma politico di rinnovamento di Villa San Giovanni e di scatto deciso in avanti e verso il futuro”.

“Villa - affermano i Dem - merita uno sforzo collettivo, che la riporti al ruolo che le compete, dopo anni di disastro amministrativo, l’ha costretta al dissesto economico e finanziario ed a perdere qualsiasi opportunità di sviluppo”.

Il Partito Democratico sostiene che a questa scelta si è giunti dopo aver valutato con attenzione la proposta politica formulata dagli ex sindaci “che, purtroppo, non è riuscita ad arrivare a una sintesi spendibile alla prossima tornata elettorale per motivazioni non chiare e per responsabilità che, di certo, non possono essere attribuite alle forze politiche appartenenti al campo progressista”.

Per la federazione metropolitana del Pd “La delicatezza del momento storico che viviamo e che vive anche Villa … ha imposto il massimo della riflessione e dell’ascolto” e così si è scelto Bellantone anche dopo “avere dato spazio alle valutazioni e alle proposte provenienti da tutti i partiti della coalizione progressista”.