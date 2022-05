Covid-19. Il Bollettino: altri quattro decessi. Calano i nuovi casi, sono poco più di mille

Rallenta il numero di contagi da Covid-19 in Calabria. Rispetto a ieri, sabato 7 maggio, i nuovi casi sono “solo” 1.013 in più, a fronte di 1.663 guariti.

Questi i dati riportati dall’ultimo bollettino ufficiale (QUI) che ci ricorda come fino ad oggi si siano superati i 3 milioni di tamponi complessivi (esattamente 3.002.344), 5792 dei quali eseguiti nelle ultime 24 ore.

Non si placa però, e ahinoi, il numero dei decessi che aumentano di altre quattro vittime (finora le morti per coronavirus sono state in tutto 2.537).

Calano però gli attualmente positivi, che diminuiscono di 654 unità, così come diminuiscono i contagiati in isolamento domiciliare, che sono 693 in meno da ieri, e anche quelli ospedalizzati.

Nei reparti dei nosocomi calabresi sono attualmente ricoverati 226 pazienti, -14 rispetto da ieri; altri 10 (-1 da eri) sono assistiti invece in Rianimazione.

I DATI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6630 (67 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6555 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49425 (49133 guariti, 292 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 40960 (70 in reparto, 2 in terapia intensiva, 40888 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54360 (53292 guariti, 1068 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 2875 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2860 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34992 (34767 guariti, 225 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 6248 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6192 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 132544 (131775 guariti, 769 deceduti

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17611 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17593 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21285 (21115 guariti, 170 deceduti)

L'ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 5 nuovi casi a domicilio. L'ASP di Reggio Calabria comunica 1 positivo fuori regione.