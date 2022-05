Maltempo, atteso un peggioramento: allerta gialla in Calabria

È atteso un netto peggioramento delle condizioni metereologiche in tutto il Sud Italia, e per questo motivo la Protezione Civile ha emanato l'allerta gialla per domani, domenica 8 maggio. Un'allerta motivata dalle piogge e dai forti venti che colpiranno l'intera regione, con possibili grandinate e conseguenti danni.

In particolare ci si aspetta precipitazioni persistenti a carattere di rovescio o temporale su Sicilia, Calabria e Basilicata, fino a toccare alcuni settori della Puglia. Il rischio idrogeologico è stato esteso anche ad Abruzzo e Molise, ed al versante tirrenico della Sardegna.