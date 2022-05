Bollettino Covid. I guariti (2953) doppiano i nuovi positivi (1290), ancora cinque vittime

Altre 1.290 persone sono state trovate positive al Covid19, nelle ultime 24ore, nella nostra regione. Un dato che come di consueto viene ufficializzato dal Bollettino della Regione Calabria (QUI) che conferma inoltre altre cinque vittime: due nel Catanzarese, altrettante nel Crotonese, ed una nel cosentino. Nel complesso i decessi per Covid in Calabria son stati fin qui 2.533.

Aumentano però i guariti, che tra ieri ed oggi son stati 2.953, mentre gli attualmente positivi sono diminuiti di poco più di 1.600 unità.

Quanto alle ospedalizzazioni, al momento risultano ricoverati in reparto 240 pazienti, 9 in meno rispetto a ieri; ed undici nella rianimazione (-1 rispetto a ieri). 75.432 sono i positivi in isolamento domiciliare (-1658 rispetto a ieri).

Sale invece a 2.996.552 il numero di tamponi fin qui eseguiti, 7.218 dei quali effettuati tra ieri ed oggi.

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6772 (73 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6691 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49024 (48733 guariti, 291 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 40996 (74 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40919 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53889 (52822 guariti, 1067 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 2900 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2885 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34966 (34741 guariti, 225 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 6652 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6592 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 131891 (131124 guariti, 767 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17664 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17646 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21169 (20999 guariti, 170 deceduti).

L'ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio. L'ASP di Catanzaro comunica 325 di cui uno fuori regione.