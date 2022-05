Ancora furia all’ospedale di Rossano: in preda all’ira spacca una vetrata

L’ospedale Giannettasio di Rossano, nel cosentino, di nuovo protagonista, suo malgrado, della furia di pazienti e non. Per la terza volta in poco meno di un mese il nosocomio ha visto ancora una volta andare in escandescenze un assistito, in questo caso un 22enne di Cassano, che in preda all’ira, ha prima inveito contro gli operatori sanitari e poi, afferrato un estintore, ha distrutto una vetrata e danneggiato alcuni mobili del presidio.

L’uomo era giunto in ospedale con una ferita alla mano. Sul posto sono intervenuti per placare gli animi gli agenti della Polizia locale chiamati da altri pazienti presenti al momento del fatto.