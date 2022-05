Rischio attentato per Gratteri, le reazioni della politica

MANCUSO: PIENA SOLIDARIETÀ DAL CONSIGLIO REGIONALE

“Le notizie riportate dal Fatto Quotidiano circa le minacce rivolte dalla ‘ndrangheta al procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri destano forte preoccupazione”.

Lo dice il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, che aggiunge: “Sicuro che non si stia trascurando nulla per garantirgli la massima protezione, esprimo la solidarietà mia e dell’Istituzione che rappresento ad un uno dei maggiori protagonisti del contrasto alla criminalità organizzata”.

PD: “CERTI CHE PROSEGUIRÀ IL SUO PREZIOSO LAVORO”

«Desta profonda preoccupazione e inquietudine il nuovo allarme in ordine alla sicurezza del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, rimbalzato sui media nazionali e, adesso, oggetto di indagine da parte delle Istituzioni preposte».

Il Partito Democratico della Calabria esprime la propria vicinanza al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dopo la diffusione delle notizie su un possibile attentato che sarebbe stato programmato a suo danno (QUI).

«Il Procuratore Gratteri senta la vicinanza di tutta la Comunità calabrese, per la quale si è speso senza sosta negli ultimi anni, delle Istituzioni e della politica che sono al suo fianco anche in questo difficile momento. Siano svolti tutti gli opportuni approfondimenti – la posizione del Pd della Calabria – e si mettano in atto tutte le necessarie precauzioni. Per il resto siamo certi che Gratteri proseguirà, come sempre ha fatto, il suo indispensabile lavoro per la Calabria e per il Paese»

DE NISI: «UOMO FORTE, NON SI ARRENDERÀ»

«Vicinanza al procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri la esprime anche il consigliere regionale e coordinatore in Calabria di “Italia al Centro”, Francesco De Nisi.

«Il suo indefesso impegno e la sua costante battaglia di legalità – aggiunge - lo collocano tra i più illuminati servitori dello Stato. Con caparbietà, coraggio e alto senso delle istituzioni si batte da anni per restituire vero civismo alla Calabria.

Una terra che ha bisogno di pilastri solidi e ideali fermi».

Il consigliere, nel riaffermare la piena solidarietà all’uomo delle istituzioni giudiziarie, conclude dicendosi convinto «che non sarà l’ennesima minaccia a scalfire la sua volontà di proseguire nella lotta contro la criminalità organizzata. Sarà, invece, l’amore per la Calabria e per i calabresi a indurlo a proseguire con maggiore determinazione e fermezza nella consapevolezza che non mancherà mai il nostro totale appoggio».

VOCE: CROTONE È AL SUO FIANCO

Le notizia sul presunto progetto di attentato ai danni del procuratore capo di Catanzaro “sono particolarmente gravi ed allarmanti” e “La città di Crotone è al suo fianco nella lotta alla criminalità organizzata”.

Così ha espresso la propria solidarietà e quella dell’intera comunità pitagorica il sindaco di Crotone Vincenzo Voce.