Covid, bollettino invariato: in 24 ore 1.589 nuovi casi e 5 decessi

Rimane pressoché invariato il bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore è confermato il trend dei contagi con 1.589 nuovi casi (ieri erano 1.591) a fronte di 7.573 tamponi processati. Le vittime registrate sono invece cinque: tre a Cosenza, una a Catanzaro e una a Crotone.

Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+595), seguita da Catanzaro (+368), Reggio Calabria (+331), Crotone (+168) e Vibo Valentia (+116), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+11).

Da febbraio 2020 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 367.120, mentre i decessi totali sono stati 2.528. I guariti di oggi sono 3.414, per un totale di 287.241. Gli attuali positivi sono in tutto 77.351 (-1.830).

Calano i ricoveri e nei reparti ordinari si contano 249 pazienti (-7), mentre in terapia intensiva si trovano 12 persone (-2). Sono invece in isolamento domiciliare in 77.090 (-1.821).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 138.280 (+331) mentre i casi attivi sono 6.986. Di questi: 6.922 in isolamento, 64 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 130.527 i guariti e 767 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 55.472 (+368), mentre i casi attivi sono 6.931. Di questi, 6.848 in isolamento, 74 reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 48.252 i guariti e 289 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 94.406 (+595), mentre i casi attivi sono 42.128. Di questi, 42.049 sono in isolamento, 76 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 51.212 guariti e 1.066 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica “605 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 37.716 (+168), mentre gli attivi sono 2.932, di cui 2.915 in isolamento domiciliare e 17 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 34.023 i guariti e 223 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 38.764 (+116) e gli attivi sono 17.676. Di questi: 17.658 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 20.918 guariti e 170 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 11 positivi. Il totale dei casi è di 2.482 casi. Gli attuali positivi sono 698 (+6) , tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.771 (+5) e i decessi 13.