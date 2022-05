Polistena, scoperte e sequestrate 47 carcasse di ghiri

Vasto controllo svolto dagli agenti del commissariato di Polistena, impegnati nell'ambito dell'operazione Focus 'ndrangheta tra il 2 ed il 6 maggio. Identificate 748 persone e perquisiti 460 veicoli, assieme a 54 controlli domiciliari svolti presso le abitazioni di altrettanti soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

In particolare, a seguito di un controllo svolto in alcuni locali del posto, gli agenti hanno rinvenuto 47 carcasse di ghiro, specie selvatica protetta. Queste sono state sequestrate, ed il responsabile è stato denunciato per caccia, uccisione e detenzione di animali protetti, nonché di furto.