Cassano, proposti interventi per 800 mila euro

Nella proposta di programmazione regionale promossa dall’Assessore Regionale al Turismo Fausto Orsomarso, con destinazione il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha il compito di effettuare l’istruttoria amministrativa e la valutazione di merito dei progetti proposti a finanziamento, tra l’altro, figura un progetto di 800 mila euro del Comune di Cassano All’Ionio riguardante la realizzazione di "Interventi di sistemazione e di riqualificazione funzionale e urbanistica a: Laghi di Sibari, Marina di Sibari, Bruscate, Mille Pini e Fuscolara".

Ne ha dato comunicazione, esprimendo viva soddisfazione, il sindaco della città delle grotte e delle terme, Gianni Papasso. Il primo cittadino, dopo avere ricordato che si tratta di temi più volte portati all’attenzione dell’istituzione sovracomunale, ha colto l’occasione per indirizzare parole di ringraziamento al presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto per avere inserito nella lista dei progetti ammessi a finanziamento anche quello del Comune di Cassano, all’Assessore Fausto Orsomarso, con il quale l’amministrazione comunale ha interloquito, per il risultato conseguito e all’assessore Gianluca Gallo, quale rappresentante del territorio per l’impegno profuso in merito.