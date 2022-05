Ricercato per droga a Napoli chiede permesso di soggiorno a Crotone: arrestato

Su di lui pendeva un mandato di arresto emesso nel giugno del 2021 dalla Procura di Napoli, dovendo espiare una condanna definitiva a 9 mesi e 28 giorni di reclusione per reati in materia di droga. Ma da allora il trentaduenne di origine gambiana si era reso irreperibile, e per circa un anno era riuscito a far perdere le proprie tracce.

Almeno fino ai giorni scorsi, quando l'uomo si è spontaneamente presentato alla Questura di Crotone: non per consegnarsi, bensì per richiedere un permesso di soggiorno per protezione speciale.

È bastato un rapido controllo da parte degli agenti per verificare che il soggetto fosse un ricercato, e per tanto è stato immediatamente fermato e trattenuto.

Al termine delle formalità di rito, al 32enne africano è stato notificato il provvedimento di arresto, per poi essere trasferito per direttissima presso il carcere cittadino.