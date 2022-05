Doppio incidente nella notte a Reggio Calabria: 6 feriti

Due incidenti stradali si sono verificati nel corso della notte a Reggio Calabria. Il primo sinistro è avvenuto attorno alle 2 del mattino nella galleria Spirito Santo, dove due auto si sono scontrate frontalmente tra di loro.

L'incidente, avvenuto all'interno della galleria, ha avuto ripercussioni sulla circolazione in quanto l'intera strada era di fatto bloccata. Sul posto la Polizia per i rilievi del caso ed il personale medico del 118, che dopo un primo controllo ha trasportato i 4 soggetti coinvolti in ospedale per ulteriori accertamenti.

Dinamica diversa invece per un altro impatto avvenuto nei pressi di uno svincolo della Statale 106, dove un'auto che procedeva a velocità sostenuta ha centrato in pieno una pattuglia della Polizia Stradale, impegnata in operazioni di regolamentazione del traffico. Rimasto ferito il conducente del mezzo ed un agente, entrambi trasportati in ospedale per ulteriori controlli.