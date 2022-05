Decreto Aiuti, sostegno ai capoluoghi in dissesto: nella lista anche Catanzaro e Vibo Valentia

Tra le molte novità inserite nel Decreto Aiuti, ancora in fase di approvazione e definizione, spunta anche uno specifico fondo da 600 milioni di euro da destinare ai capoluoghi di provincia in fase di dissesto economico o in predissesto. In altre parole, con i conti in rosso. Un tesoretto che sarà spalmato tra l'anno corrente ed il 2025, con una prima tranche da cento milioni che sarà spesa entro al fine dell'anno.

Sono 14 i capoluoghi di provincia interessati da questa misura: Alessandria, Andria, Agrigento, Avellino, Brindisi, Catanzaro, Chieti, Frosinone, Lecce, Nuoro, Pootenza, Rieti, Salerno e Vibo Valentia. Il Governo ha previsto per tali enti la possibilità di siglare nuovi accordi in merito al ripiano del disavanzo, ottenendo in cambio la sospensione (per 2 anni) della procedura di dissesto guidata dalla Corte dei Conti.