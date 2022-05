Gettonopoli al Comune di Crotone: 11 assoluzioni e 2 condanne

Undici assoluzioni, due condanne ed una prescrizione. Questo il bilancio finale del processo denominato "gettonopoli", avviato otto anni fa per presunte truffe perpetrate dai consiglieri comunali al fine di ottenere rimborsi non dovuti e gettoni di presenza non maturati.

Assolti con formula piena in quanto il fatto non sussite gli ex consiglier Claudia Scarriglia, Giancarlo De Vona, Fabrizio Meo, Mario Scarriglia, Manuela Cimino, Michela Cortese, Pantaleone Megna, Salvatore Frisena, Sergio Contarino, Sergio Iritale e Teresa Cortese. Intervenuta la prescrizione invece per Nino Corigliano.

Condannati per falso ideologico in atto pubblico, invece, Michele Marseglia - 1 anno e 4 mesi - e Fabio Lucente - 1 anno e 2 mesi - che dovranno anche restituire le somme indebitamente percepite e pagare le spese processuali.