Omicidio fratelli Mirabello, chiesta conferma a 20 anni di reclusione

Davide e Massimiliano Mirabello

È stata chiesta la conferma a vent'anni di reclusione per Joselito e Michael Marras, padre e figlio di Dolianova accusati dell'omicidio di Massimiliano e Davide Mirabello, fratelli di origine calabrese. Un delitto maturato in un contesto di tensioni di vicinato tra gli allevatori, sfociato in un duplice omicidio. Le due vittime sparirono letteralmente nel nulla il 9 febbraio 2020.

La Procura Generale di Cagliari ha dunque chiesto ed ottenuto la conferma a 20 anni di reclusione per entrambi alla Corte d'Assise d'Appello, contestando il ricorso presentato dai legali difensori dei Marras. Confermata la pena anche per Stefano Mura, condannato a 2 anni ed 8 mesi per favoreggiamento.