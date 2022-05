Corigliano-Rossano, dissequestrati due lidi balneari

Erano stati sequestrati a dicembre dello scorso anno su richiesta del gip del Tribunale di Castrovillari, a seguito di un vasto controllo che ha riguardato l'ampio tratto di costa tra Corigliano-Rossano e Cariati. Ma a distanza di pochi mesi i due lidi sono stati dissequestrati, come confermano gli avvocati Gianluigi ed Alfredo Zicarelli.

Nello specifico, era stata ipotizzata l'occupazione abusiva di spazio demaniale in quanto gli stabilimenti, al termine della stagione estiva, non erano stati smontati. Per tali motivi la Capitaneria di Porto aveva sequestrato gli stabilimenti ed indagato i rispettivi titolari.

Espressa soddisfazione da parte dei legali difensori, vista l'imminente stagione estiva.