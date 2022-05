Covid, contagi stabili: emersi 1.591 nuovi casi, 3 i decessi

Contagi stabili in Calabria per quanto riguarda il coronavirus. L'odierno bollettino infatti non si distacca molto da quello di ieri, con 1.591 nuovi casi a fronte di 3.332 guariti. Calano anche i decessi (+3) ed il numero di pazienti ricoverati (-2).



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+535), seguita Catanzaro (+444), Reggio Calabria (+363), Crotone (+191) e Vibo Valentia (+55), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+3). Processati 2 milioni e 981.761 tamponi (+8.018) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 19,84%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 93.811 (+535), mentre i casi attivi sono 43.122. Di questi, 43.043 sono in isolamento, 76 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 49.626 guariti e 1.063 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 55.104 (+444), mentre i casi attivi sono 7.037. Di questi, 6.950 in isolamento, 76 in reparto ed 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 47.779 i guariti e 288 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 137.949 (+363), mentre i casi attivi sono 7.646. Di questi: 7.577 in isolamento e 69 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 129.536 i guariti e 767 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 37.548 (+191) mentre gli attivi sono 3.014, di cui 2.997 in isolamento domiciliare e 17 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 34.312 i guariti e 222 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 38.648 (+55) mentre gli attivi sono 17.670. Di questi: 17.652 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 20.808 i guariti e 170 i deceduti.