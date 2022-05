Autoriciclaggio e reati tributari, arrestato il presidente della Reggina Calcio

Luca Gallo (Via Reggina 1914)

Il patron della Reggina Calcio, Luca Gallo, è stato arrestato quest'oggi dalla Guardia di Finanza su richiesta del Tribunale di Roma, con l'accusa di autoriciclaggio ed omesso versamento dell'iva. L'operazione non riguarda la squadra di calcio, alcune società che offrono servizi di sostegno alle imprese e la fornitura di personale.

Al momento sono ancora in corso una serie di perquisizioni, mentre Gallo è stato posto ai domiciliari per evitare la reiterazione dei presunti reati. Eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 11 milioni e 437.340 mila euro, assieme alle quote sociali di ben 17 società.