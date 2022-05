A Castrovillari sorgerà una nuova caserma dei Vigili del Fuoco

Questa mattina nella Sala Giunta del Palazzo di Città di Castrovillari è stata sottoscritta la convenzione, tra l’Amministrazione comunale di Castrovillari ed il Ministero dell’Interno, per l’acquisizione del suolo ceduto dal Comune presso il nuovo Tribunale al fine di realizzarvi la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco.

A siglare per conto del dicastero il Direttore Regionale VVFF per la Calabria, l’ingegnere Maurizio Lucia, accompagnato dal Comandante Provinciale, ingegnere Giampiero Rizzo, e dal Capo Distaccamento CREsc, Silvano Zicari, mentre per il Comune vi era il Sindaco, Domenico Lo Polito che, immediatamente dopo l’apposizione della firma, ha espresso, a fianco le parole del direttore regionale, interpretando le emozioni dei presenti, la valenza e portata della concretizzazione, primo atto di un importante percorso per la collettività grazie a collaborazioni e concertazione, espressioni di ottimi rapporti e volontà unanimi nel dare compimento ad attese e sostegno a capacità preziose per le esigenze varie che affronta.

“Un intervento, dopo il passaggio avvenuto all’unanimità in Consiglio comunale- ha tra l’altro affermato il primo cittadino a margine del momento- che doterà il capoluogo del Pollino di una struttura nuova e a servizio di un Territorio che gli uomini dei Vigili del Fuoco di Castrovillari vigilano con grande senso di responsabilità e dedizione, servendolo e prodigandosi ogni volta se ne presenti l’urgenza.”

L’istante è stato connotato da questi sentimenti, nella consapevolezza che la costruzione della nuova Caserma caratterizzerà meglio il presidio, fondamentale per l’area quanto per le popolazioni.