Catanzaro. La lista “Venti da Sud” non competerà per il rinnovo del Consiglio comunale

La lista “Venti da Sud” non parteciperà alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Catanzaro del prossimo 12 giugno.

A renderlo noto è il consigliere regionale Antonio Montuoro, riferimento degli amministratori di tutta la provincia che sotto il simbolo bianco e blu della “rosa dei venti” aveva costruito una progetto civico competitivo e radicato in occasione delle elezioni provinciali dello scorso 19 dicembre, risultando infatti la lista più votata nella competizione con 23.696 voti e conquistando ben tre seggi a Palazzo di Vetro.

“L’evolversi degli eventi vede Fratelli d’Italia, il Partito di cui faccio parte e che mi onoro di rappresentare nel Consiglio regionale, pronto ad impegnarsi alle prossime elezioni in autonomia – spiega Montuoro - e quindi ad essere in campo con un proprio candidato sindaco. Questo porta come conseguenza alla decisione di non schierare la lista “Venti da Sud” che è espressione di un progetto ben definito e radicato sul territorio dalla marcata denotazione civica. Nei giorni scorsi ho riunito tutti i componenti del gruppo di riferimento, dopo un’analisi approfondita sulla situazione politica attuale, la maggioranza dei presenti si è determinata scegliendo di mantenere la caratterizzazione civica del proprio impegno, valutando ciascuno in autonomia con quale schieramento partecipare alla competizione elettorale, per offrire alla città il proprio impegno e le proprie competenze”.