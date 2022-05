Sbarca dalla Calabria con 10kg di droga: tenta la fuga, corriere arrestato a Messina

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Era appena sbarcato in auto dal traghetto proveniente dalla Calabria quando è stato fermato dalla fiamme gialle di Messina per un normale controllo, ma una volta vistosi intimare l’alt della pattuglia invece si bloccare la marcia ha provato una fuga veloce.

Inutile tentativo perché è stato raggiunto dai militari che, una volta perquisito, hanno compreso il perché della reazione: in un borsone nascondeva infatti 5 buste di marijuana e 50 panetti di hashish: in tutto, oltre 10 chili di droga, cinque chili e mezzo di marijuana e altri cinque di hashish.

Per l’uomo inevitabilmente sono scattate le manette, in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti e poi aggregato alla casa circondariale di Gazzi, in Sicilia.

Dalle analisi effettuate la marijuana è risultata della “Amnesia Haze”, una particolare varietà dall’alto principio attivo, considerata per questo tra le più potenti al mondo.

Il quantitativo di droga sequestrato avrebbe potuto fruttare sulle piazze di spaccio della provincia circa 185 mila euro.