Incidenti. Perde il controllo e finisce contro il guardrail, un ferito

È di un ferito il bilancio del sinistro stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Catanzaro, in via Lucrezia della Valle. Si tratta di un incidente autonomo che ha visto coinvolta una sola auto, una Volkswagen Polo che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro il guardrail per poi ribaltarsi sulla sede stradale.

A bordo il solo conducente che è stato estratto dalle lamiere e poi affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il suo successivo trasporto in ospedale.

Sul posto è intertenuta una squadra dei vigili del fuoco del capoluogo, coordinata dal capo squadra vigilfuoco Gregorace Raffaele, che hanno anche messo in sicurezza la zona e la vettura.

Presente inoltre la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Disagi si sono registrati alla viabilità nel tratto interessato.