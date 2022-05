Reggio. Consiglieri del Centrodestra dal Prefetto per affrontare la questione del Bilancio

I Consiglieri comunali dei partiti del Centrodestra, Federico Milia, Antonino Caridi, Demetrio Marino, Giuseppe De Biasi e Massimo Ripepi, sono stati ricevuti stamani dal Vice Prefetto, Dott. Campolo, ed hanno espresso le loro perplessità sulla mancata approvazione da parte della Giunta comunale dello schema di bilancio.

L’incontro è avvenuto a seguito della seduta del consiglio comunale (QUI) in cui gli stessi consiglieri del cdx hanno richiesto le dimissioni dell’Assessore Irene Calabrò.

Nel corso del confronto, i consiglieri hanno chiesto al VicePrefetto delucidazioni in merito, dato che secondo il TUEL la Prefettura potrebbe nominare un commissario ad acta per stilare lo schema di bilancio da sottoporre al test dell’aula.

I consiglieri sono stati rassicurati del fatto che gli uffici del governo stanno monitorando quotidianamente la vicenda e che sono in stretto contatto con gli uffici tecnici del comune, il dott. Campolo ha anche ribadito che si sta cercando di evitare lo spettro dello scioglimento dando un pò di tempo all’ente per poter adempiere a questi obblighi, ma che chiaramente qualora questo non dovesse accadere si dovranno prendere dei provvedimenti, ed ha dato come termine indicativo 10 giorni.