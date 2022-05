Covid in Calabria: in 24 ore 1.594 nuovi casi e 5 morti

In Calabria sono 1.594 i nuovi casi di Covid-19 scoperti nelle ultime 24ore e purtroppo 5 le vittime. Un calo dei contagi rispetto a ieri quando i positivi sono stati 2.284 (QUI) ma c’è da dire che anche i tamponi effettuati sono stati di meno (oggi 8.182).

La provincia di Cosenza registra 497 nuovi casi, sono invece 422 i positivi di Reggio Calabria, 401 quelli di Catanzaro, 185 quelli di Crotone, 81 di Vibo Valentia. Alti 8 casi sono stati invece registrati fuori regione.

Da febbraio 2020 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 363.940, mentre i decessi totali sono stati 2.520. I guariti di oggi sono 3.404, per un totale di 280.495. Gli attuali positivi sono in tutto 80.925 (-1.815).

Tornano a salire i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 257 pazienti (+6), mentre in terapia intensiva si trovano 15 persone. In isolamento domiciliare si trovano invece 80.653 (-1.821).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 137.586 (+422) mentre i casi attivi sono 7.610. Di questi: 7.545 in isolamento, 65 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 129.211 i guariti e 765 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 54.660 (+401), mentre i casi attivi sono 7.059. Di questi, 6.965 in isolamento, 82 reparto e 12 in rianimazione. Complessivamente, sono 47.314 i guariti e 287 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 93.276 (+497), mentre i casi attivi sono 44.430. Di questi, 44.353 sono in isolamento, 74 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 47.783 guariti e 1.063 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica “505 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 37.357 (+185), mentre gli attivi sono 3.112, di cui 3.094 in isolamento domiciliare e 18 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 34.023 i guariti e 222 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 38.593 (+81) e gli attivi sono 18.003. Di questi: 17.985 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 20.420 guariti e 170 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 8 positivi. Il totale dei casi è di 2.468 casi. Gli attuali positivi sono 711 (+1) , tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.744 (+7) e i decessi 13.