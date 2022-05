Martone. Costruiscono muro a ridosso di un lavatoio storico: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Gioiosa Jonica e della Stazione Forestale di Roccella Jonica hanno denunciato per abusivismo edilizio i proprietari un’abitazione adiacente alle “Vecchie Fontane”, antico lavatoio risalente al 1783, tra i principali simboli storici del Comune di Martone, nel reggino.

In particolare, i militari dell’Arma hanno appurato che era stato eretto senza alcuna autorizzazione un muro - di oltre 15 metri di lunghezza e 3,5 metri di altezza - tra il perimetro dell’abitazione e l’antico lavatoio.

La coppia, ritenuta responsabile del manufatto realizzato peraltro in area soggetta a vincolo paesaggistico e a rischio idrogeologico, è stata dunque deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Composte da tre vasche coperte da archi rivestiti con pietre a vista e da un abbeveratoio per gli animali, le “Vecchie Fontane” hanno costituito in passato l’unica fonte di approvvigionamento di acqua potabile per tutto il paese e ancora oggi, anche grazie alla limpidezza e purezza dell’acqua che nasce e sgorga dalla sorgente “Crini”, sono meta di turisti e curiosi.