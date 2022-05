Sanità, la denuncia di Unindustria: “Rimborsi Covid non ancora erogati”

"Siamo l’unica Regione in Italia a non aver ancora percepito gli indennizzi sanitari per far fronte alla pandemia. Si intervenga subito". Lo chiede il presidente regionale di Unindustria Sanità, Alfredo Citrigno, riferendosi alla mancata liquidazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie nel corso dell'emergenza legata al coronavirus.

"Chiedo al commissario Occhiuto ed al sub-commissario Esposito di intervenire subito affinché si applichi la legge in materia, al fine di destinare le somme mandate dal governo Nazionale a tutela delle strutture e affinché i calabresi possano avere gli stessi diritti dei cittadini delle altre Regioni" prosegue Citrigno, ricordando come tale mancanza comporti "notevoli disagi finanziari" alle imprese.