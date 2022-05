Sbarchi clandestini nel crotonese, individuati ed arrestati gli scafisti

Tre persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Crotone, in quanto ritenute responsabili dello sbarco di clandestini avvenuto lo scorso 29 aprile. Si tratta di tre uomini di nazionalità turca, attenzionati sin dai primi momenti delle operazioni di soccorso e salvataggio.

In particolare i tre - sbarcati nel porto di Le Castella dopo essere stat individuati a circa 100 miglia nautiche dalla costa - si sarebbero subito raccolti in disparte, confabulando tra loro senza confondersi con gli altri migranti. In fase di pre-identificazione, inoltre, avrebbero falsamente dichiarato di essere di nazionalità siriana, al fine di eludere ulteriori accertamenti.

Ma un controllo più approfondito ha permesso di mettere in luce la vera identità dei tre, facendo emergere il loro ruolo di scafisti nella traversata che ha condotto l'imbarcazione - con 74 persone a bordo - dalle coste turche alla Calabria.

Il trio è stato così arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel corso delle operazioni è stato poi tratto in arresto anche uno dei migranti sbarcati, un cittadino di nazionalità egiziana già sottoposto a provvedimento di respingimento.