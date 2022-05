Rende, violento scontro tra due auto: ferito uno dei conducenti

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina a Rende, lungo Via Cristoforo Colombo. Due auto, che procedevano in senso di marcia opposto, si sono scontrate, ed una delle due è andata a finire contro il muretto di recinzione di una vicina attività commerciale, colpendolo in pieno e sfondandolo.

Immediato l'intervento del personale medico del 118, giunto sul posto assieme ai Vigili del Fuoco ed alla Polizia Locale. A rimanere ferito il conducente del mezzo che ha colpito la recinzione, che dopo accertamenti è stato trasferito presso l'ospedale cosentino. Illesi, invece, i passeggeri dell'altro veicolo.

Messo in sicurezza il tratto stradale sono ora in corso i rilievi del caso per comprendere il sinistro.