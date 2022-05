Gioco d’azzardo, la Regione anticipa il “distanziometro”: soddisfatti gli operatori del settore

"Accogliamo positivamente l’esito della votazione del Consiglio regionale della Calabria sulla modifica alla legge regionale sul gioco: senza questa proroga, per quanto breve, oggi sarebbe entrata in vigore una norma che avrebbe espulso, da un territorio sensibile come quello della Calabria, la quasi totalità del circuito di esercizi dedicati al gioco pubblico che costituiscono il primo presidio per la tutela della legalità".

È quanto dichiara l'avvocato Isabella Rusciano, dell'associazione di operatori As.tro, dopo il via libera del Consiglio alla proroga - al 31 dicembre 2022 - dell'entrata in vigore del distanziometro, ricordando come "centinaia di imprese locali avrebbero dovuto chiudere e migliaia di lavoratori avrebbero perso il posto di lavoro".

"Sfrutteremo questo periodo per presentare delle proposte che si allineino al progetto di riordino nazionale e che siano capaci di sintetizzare tutti gli interessi in campo: da quelli dello Stato a tutelare l’offerta legale del gioco, a quelli del giocatore, dei territori e del comparto del gioco annuncia in conclusione. "Un ringraziamento particolare va ai nostri consiglieri regionali per l’impegno profuso in questi mesi a difesa di un diritto al lavoro ancora costituzionalmente garantito".