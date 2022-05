Incendio a Crotone, a fuoco veranda di un appartamento

Un incendio, avvenuto nella tarda serata di ieri a Crotone, ha interessato le tende della copertura di una veranda di un’abitazione di via Corrado Alvaro, e ha danneggiato in parte la stessa struttura, fatta di travi in legno coibentate con polistirolo.

Sul posto, intorno alle 23:10 di martedì 3 maggio, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale pitagorico, giunti con tre automezzi, che hanno spento le fiamme evitando che si propagassero agli appartamenti vicini e che causassero feriti.

Presenti sul luogo dell’incendio anche i Carabinieri e Polizia per i rilievi del caso.