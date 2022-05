Furto di energia elettrica a Crotone: denunciati residenti di uno stabile ed un ristoratore

Un vasto controllo svolto dagli agenti della Divisione Pasi della Questura di Crotone e dal personale della società E-Distribuzione ha permesso di scoprire un clamoroso furto di energia elettrica perpetrato dal 2021, avvenuto all'interno di un complesso di edifici sequestrati dall'Autorità Giudiziaria in quanto coinvolti in un processo di mafia.

Un quadro sconcertante, che coinvolge diverse abitazione - tutte abitate - e perfino un'attività commerciale. Nonostante l'iter giudiziario e l'amministrazione giudiziale, nel piano terra di un edificio appartenente al complesso era stato aperto un ristorante, con tanto di contratto.

Secondo quanto verificato dai tecnici, l'energia elettrica è stata rubata grazie ad una evidente connessione di cavi elettrici ad una cabina posta nelle vicinanze, che sarebbe stata forzata a seguito della cessazione della fornitura avvenuta nel 2021. A beneficiare dell'allaccio abusivo, dunque, era l'intero complesso di edifici: sia le abitazioni private che l'attività di ristorazione.

Tutti i soggetti coinvolti sono stati denunciati per furto di energia elettrica in concorso. I controlli proseguiranno a tappeto in tutta la città, così come disposto dal Questore.