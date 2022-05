Statale 106, Inzillo (Idm): “Impiegare ogni misura per limitare gli incidenti”

"Ennesimo incidente stradale sulla Statale 106 in località Margherita, all’incrocio tra Margherita Soprana e Margherita Sottana (via dei Gelsomini). Per anni è stato chiesto di mettere in sicurezza, visto l’elevato numero di abitanti, le due immissioni sulla Statale 106". Lo dichiara in una nota la commissaria cittadina de l'Italia del Meridione, Ada Bruna Inzillo.



"L’uscita in questione è resa insicura e pericolosissima a causa del doppio senso di marcia e all’alta velocità delle auto in transito dalla strada principale. Inoltre, è ancora più pericolosa per la mancanza di una corretta visibilità da entrambi i lati, dal lato di Margherita Sottana per l’erba alta, soprattutto nei periodi primaverili, e dalla parte soprana per un sottopassaggio" spiega la commissaria. "La cosiddetta strada della morte non solo miete vittime ma la circolazione è resa difficile e difficoltosa".

"Come Italia del Meridione facciamo appello alle autorità preposte, perché intervengano in maniera definitiva. É urgente attivare misura e azioni che limitino gli incidenti, a volte mortali. È necessario predisporre una rotonda, come già era stato previsto anni fa, ma poi un nulla di fatto" conclude. "La sicurezza stradale è uno degli obiettivi principali a cui deve tendere sia l’amministrazione comunale di riferimento sia la Regione che il Governo. Attivarsi su questo, significa tutelare la vita delle persone".