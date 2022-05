Covid, con più tamponi tornano ad aumentare i casi (+2.284)

È durata poco l'illusione di un drastico calo dei contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti ci fa tornare con i piedi per terra: a fronte di 10.318 tamponi processati sono stati scoperti 2.284 nuovi casi. Numeri comunque positivi, sopratutto se confrontati con il numero dei guariti (+3.842) ed il calo dei ricoveri (-9), mentre resta sempre alto il numero dei decessi (+6).



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+766), seguita Catanzaro (+686), Reggio Calabria (+433), Crotone (+298) e Vibo Valentia (+94), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+7). Processati 2 milioni e 965.561 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che risale al 22,14%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 92.779 (+766), mentre i casi attivi sono 45.993. Di questi, 45.922 sono in isolamento, 68 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 45.724 guariti e 1.062 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 54.259 (+686), mentre i casi attivi sono 7.202. Di questi, 7.109 in isolamento, 83 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 46.773 i guariti e 284 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 137.164 (+433), mentre i casi attivi sono 7.701. Di questi: 7.632 in isolamento, 67 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 128.699 i guariti e 764 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 37.172 (+298) mentre gli attivi sono 3.088, di cui 3.073 in isolamento domiciliare e 15 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 33.862 i guariti e 222 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 38.512 (+94) mentre gli attivi sono 18.046. Di questi: 18.028 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 20.296 i guariti e 170 i deceduti.