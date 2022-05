Associazione Laghi di Sibari, approvato bilancio consuntivo 2021

"Conti in ordine, recupero delle morosità, buona situazione di cassa" Questa la situazione attuale dell'Associazione Laghi di Sibari, che nei giorni scorsi ha approvato il bilancio consuntivo per il 2021.

"I dati salienti che emergono dal Consuntivo 2021 tratteggiano scenari di fiducia per l’associazione. Il documento contabile presentato dal presidente Luigi Guaragna è stato approvato dall’assemblea dei soci con voto praticamente unanime (un solo astenuto), fotografa attestando il rispetto degli obiettivi prefissati e, soprattutto, la tenuta dell’ente che gestisce i servizi comuni del centro nautico sibarita" si legge nella nota. "Da segnalare, anzitutto, la sostanziale invarianza dei ricavi, pari ad 1 milione e 51.612 euro, nonostante una riduzione di incassi di circa 40 mila euro rispetto al 2020, legata al taglio del canone fisso del servizio idrico".

"Identica situazione per i costi, cresciuti del 6% sia per l’avvio di nuovi servizi (quali il barcone da e per il mare), per l’avvio di attività promozionali (dal restyling del portale internet alle attività messe in campo in occasione di manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali) sia, soprattutto, per l’incidenza del personale, passata da 353.259 euro a 378.486 euro per l’integrazione di nuove unità personale utilizzate nel servizio di dragaggio del canale Stombi, per effetto della convenzione in proposito sottoscritta col Comune di Cassano Ionio" si legge ancora. "A confermare l’equilibrio e la solidità finanziaria di AssoLaghi, la definizione favorevole di controversie legate al recupero crediti ed un avanzo di amministrazione pari a 29.990,86 euro".

"I numeri ci dicono che il percorso di risanamento avviato nel 2018 continua, senza incidere su gamma e qualità dei servizi che, anzi, sono cresciuti, praticamente a costi invariati: sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria del potabilizzatore, è proseguita la manutenzione delle aree verdi e dopo anni di vuoto, si è ormai consolidata la programmazione di un cartellone eventi dignitoso e apprezzato" specifica il presidente Luigi Guaragna.