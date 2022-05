Gli RVL Achei Crotone conquistano la “sfida dei guerrieri”

I guerrieri Magnogreci degli RVL Achei Crotone escono vittoriosi dalla sfida contro i combattenti romani della Legio XIII con il risultato di 36 a 33, rimontando una partita dall’inizio assolutamente da dimenticare, proprio come avvenne, nell’ultima apparizione a Roma qualche anno fa, nei play off contro i Fighting Ducks.

Una serie di ricezioni mancate su lanci lunghi ed una sanguinosa serie di penalità, circostanza questa a cui gli Achei devono assolutamente porre rimedio, costringe gli Achei a rientrare negli spogliatoi a fine primo tempo su un parziale di 19 a 6 in favore della Legio XIII.

E’ proprio in questa circostanza che l’Head Coach Gould chiama a raccolta i suoi giocatori e li sfida a ritrovare la concentrazione e a lavorare uniti per il raggiungimento del risultato utile: è così che i guerrieri crotonesi operano alla ripresa un immediato sorpasso con 2 td messi a segno in 5 down e poi in totale mettono a tabellino 30 punti nel secondo tempo per chiudere la partita con una grande vittoria.

Detto così sembra normale amministrazione ma in realtà è stato tutto molto avvincente in quanto la Legio, pur inseguendo, ha sempre tenuto in bilico il risultato rispondendo alle segnature degli avversari e tenendo sempre il campo con ordine e lucidità. Lucidità che in alcuni tratti è mancata agli Achei che hanno avuto più di un’occasione per allungare ma non sono riusciti a farlo a causa di una serie di errori tattici nell’interpretazione di queste fasi di gioco.

In conclusione un incontro entusiasmante che rimarrà sicuramente nella memoria dei veterani ma soprattutto dei tanti giovani presenti in entrambe le formazioni e che hanno vissuto una esperienza unica.