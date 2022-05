Notte di fuoco a Corigliano: in fiamme l’auto di un imprenditore

Notte di fuoco a Corigliano, nel cosentino, dove l’auto di un imprenditore agricolo è stata interessata da un incendio. L’auto, una Tiguan, era parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario quando si sono sprigionate le fiamme.

Sul posto, per domare il rogo, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco. Sull’episodio, che segue ad altri incendi di vetture avvenuti in zona, hanno avviato mirate indagini i Carabinieri. Non si esclude l'ipotesi di un incendio doloso.