15enne abusa di alcolici durante concerto rap e si sente male. Denunciato titolare del locale

Fiumi di alcol, anche per minori, e diverse irregolarità. È quanto riscontrato dalla Polizia nel corso di un controllo in un locale in località Mosorrofa di Reggio Calabria dove era in corso l’esibizione di un noto cantante rap.

Durante l’ispezione, oltre a riscontrare alcune violazioni amministrative ed elevare le relative sanzioni, gli agenti hanno constatato che un ragazzo era stato colto da un malore generato dall'elevata alcolemia.

I riscontri effettuati avrebbero confermato che lo stesso, appena 15enne, avesse assunto diversi cocktail, acquistati direttamente al banco bar. Il titolare del locale è stato dunque deferito alla competente Autorità Giudiziaria.