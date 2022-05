Ragazzina violentata. Condannati genitori presunto stupratore, giudici: non l’hanno educato bene

La Corte di Cassazione si è pronunciata condannando un’intera famiglia per un grave episodio di violenza sessuale subito da una ragazzina nel 2004 in Calabria.

A pagare non sarà dunque solo il presunto responsabile dello stupro – già giudicato dal Tribunale dei minori - ma anche i genitori che dovranno risarcire la vittima e la sua famiglia, nonché ricoprire le spese in favore delle parti civili.

Per la Suprema Corte i familiari del presunto stupratore sono responsabili di non aver dato “una buona educazione” al giovane e di non averlo sottoposto “ad adeguata vigilanza”.

In particolare,- in attesa di aggiornare gli interessi dal giorno della violenza - per la vittima, oggi sposata e madre, è stato disposto un risarcimento di 130mila euro, 30 mila euro dovranno essere risarciti invece alla madre, 5 mila euro al padre e 3 mila euro alla sorella.