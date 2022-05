Violenta grandinata si abbatte sull’alto cosentino: disagi e danni

Oltre cinque centimetri di grandine caduti all'inizio di maggio. Una situazione surreale quella che si è verificata quest'oggi nell'alto cosentino, in particolar modo tra i comuni di Albidona e Cerchiara, alle pendici del Pollino: il maltempo che ha interessato tutta la regione si è trasformato in una violenta grandinata composta da chicchi grandi come noci.

"Quello che si è visto non era mai accaduto qui da noi" ha commentato successivamente il sindaco di Albidona, Leonardo Aurelio, denunciando non solo disagi alla circolazione ma anche danni, sia alle vetture che alle colture agricole.

Una situazione potenzialmente pericolosa, che ha reso necessario l'intervento della Protezione Civile con i propri mezzi.