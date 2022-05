Controlli a tappeto nel vibonese: scoperte armi e droga

Le zone della movida ed i ritrovi abituali dei giovani vibonesi sono stati passati al setaccio dagli agenti della Questura di Vibo Valentia, impegnata in un fine settimana di controlli straordinari disposti dal questore Camillo Falvo. Controllo condotto dagli agenti della Mobile, delle Volanti e della Cinofila, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione.

Quattro persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, e per tanto sono state segnalate al Prefetto in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Successivi accertamenti cercheranno di far luce sulla filiera di approvvigionamento dello stupefacente.

Discorso diverso invece per quanto scoperto a carico di un pregiudicato del posto, trovato in possesso di ben 149 cartucce dalibro 12 di provenienza ignota. Il tutto è stato sequestrato mentre il soggetto è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni.